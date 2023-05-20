Advertisement

عربي-دولي

عراك وتضارب... شاهدوا ما حصل بين نواب في جلسة البرلمان (فيديو)

Lebanon 24
20-05-2023 | 05:23
A-
A+
Doc-P-1068950-638201824511108695.jpg
Doc-P-1068950-638201824511108695.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقلت وسائل الإعلام مشاهد من جلسة البرلمان الجورجي، حيث اشتبك بعض النواب في خضم الجدل حول استئناف روسيا الرحلات الجوية مع جورجيا.


وكانت شركة "أزيموت إيرلاينز" يوم الاثنين الماضي، أول شركة طيران روسية تحصل على تصريح لرحلات يومية مباشرة من موسكو إلى العاصمة الجورجية تبليسي. (العربية)
 
Advertisement
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:52 | 2023-05-20
12:30 | 2023-05-20
12:10 | 2023-05-20
12:09 | 2023-05-20
12:06 | 2023-05-20
12:00 | 2023-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website