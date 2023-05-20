عراك وتضارب... شاهدوا ما حصل بين نواب في جلسة البرلمان (فيديو)

شجار بالأيدي بين نواب البرلمان الجورجي في #تبليسي خلال مناقشة حول استئناف الرحلات الجوية المباشرة من روسيا، حيث يعترض بعض النواب على عودة تلك الرحلات: "أمر غير مقبول طالما استمرت #روسيا في عدوانها على #أوكرانيا"#جورجيا #العربية pic.twitter.com/gh3wgQsd2d
— العربية (@AlArabiya) May 20, 2023
شجار بالأيدي بين نواب البرلمان الجورجي في #تبليسي خلال مناقشة حول استئناف الرحلات الجوية المباشرة من روسيا، حيث يعترض بعض النواب على عودة تلك الرحلات: "أمر غير مقبول طالما استمرت #روسيا في عدوانها على #أوكرانيا"#جورجيا #العربية pic.twitter.com/gh3wgQsd2d