عراك وتضارب... شاهدوا ما حصل بين نواب في جلسة البرلمان (فيديو)

تناقلت وسائل الإعلام مشاهد من جلسة البرلمان الجورجي، حيث اشتبك بعض النواب في خضم الجدل حول استئناف روسيا الرحلات الجوية مع جورجيا.





وكانت شركة "أزيموت إيرلاينز" يوم الاثنين الماضي، أول شركة طيران روسية تحصل على تصريح لرحلات يومية مباشرة من موسكو إلى العاصمة الجورجية تبليسي. (العربية)

شجار بالأيدي بين نواب البرلمان الجورجي في #تبليسي خلال مناقشة حول استئناف الرحلات الجوية المباشرة من روسيا، حيث يعترض بعض النواب على عودة تلك الرحلات: "أمر غير مقبول طالما استمرت #روسيا في عدوانها على #أوكرانيا"#جورجيا #العربية pic.twitter.com/gh3wgQsd2d — العربية (@AlArabiya) May 20, 2023 Advertisement