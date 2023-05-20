كم يبلغ عدد المتطوعين في الجيش الروسيّ؟

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أعلن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، أنّ موسكو جنّدت منذ الأول من كانون الثاني 2023 حوالى 120 ألف جندي متعاقد في جيشها، الذي يحاول إعادة بناء صفوفه التي أضعفها الهجوم في أوكرانيا.وقال ميدفيديف في اجتماع بشأن التجنيد العسكري "من الأول من كانون الثاني إلى 19 أيار تمّ قبول 117400 فرد في صفوف القوات المسلّحة بموجب عقود وفي إطار تدريب متطوّعين".ورحّب ميدفيديف، الذي يعتبر حالياً الرقم الثاني في مجلس الأمن الروسي، بـ"استمرار العمل" لزيادة عدد الجيش "في إطار التعليمات التي أصدرها الرئيس فلاديمير بوتين حول الموضوع". (سكاي نيوز)