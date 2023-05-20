أسرار تُكشف... هكذا كان صدام حسين يتواصل مع المقاومة العراقية من سجنه الأميركي (فيديو)

كشف الدكتور خليل الدليمي الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن صدام حسين كيف كان يتواصل الرئيس العراقي الراحل مع المقاومة العراقية وينقل رسائل مشفرة إليها والشعب العراقي بشكل عام من معتقله الأميركي.



وقال الدليمي إنه وآخرين كانوا حلقة الوصل بينه وبين قيادات المقاومة العراقية، من بينها بعض قادة الجيش العراقي، حيث كان يقوم بتقديم المعلومات إليه بطريقة مشفرة خلال لقاءاتهم خلال جلسات محاكمته.



وأضاف الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن صدام حسين أن الرئيس العراقي الراحل كان يعلم كافة التفاصيل عن عمل المقاومة العراقية وكيفية عملها وإدارتها وقادتها ويقوم في بعض الأحيان بتوجيه رسائله وتعليماته لها أثناء استجواباته العلنية بطريقة مباشرة أحيانا وبطريقة غير مباشرة أحيانا أخرى.



وأوضح أن معظم هذه الرسائل كانت تُمرر بطريقة مشفرة وغاية في السرية، مؤكدا أنه كان يستخدم بعض المصطلحات التي تدعوهم إلى الصمود، مثل "القوات المسلحة المجاهدة"، ومصطلحات أخرى بعضها معلن، والآخر سري.



وأضاف الدليمي أن صدام حسين كانت لديه معلومات من صانعي القرار حول نية الولايات المتحدة الأميركية تقسيم العراق، لذلك كان يمرر هذه الرسائل أثناء محاكمته إلى جميع أطياف الشعب العراقي، ويتواصل مع بعض فصائل المقاومة العراقية وهو في الأسر، حتى وصل الأمر إلى أنهم كانوا يأخذون منه استشارة في بعض الأمور، من خلال جلسات المحاكمة أو من خلاله. (العربية)

شاهد كيف كان يمرر #صدام_حسين رسائل إلى الشعب والمقاومة العراقية من معتقله الأميركي.

الدكتور خليل الدليمي الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن صدام حسين لـ #الذاكرة_السياسية#العراق



الحلقة الكاملة على شاهد:https://t.co/VeGaxm1j2C@taherbaraka pic.twitter.com/gG8pGI5O5t — العربية برامج (@AlArabiya_shows) May 19, 2023 Advertisement