أسرار تُكشف... هكذا كان صدام حسين يتواصل مع المقاومة العراقية من سجنه الأميركي (فيديو)

شاهد كيف كان يمرر #صدام_حسين رسائل إلى الشعب والمقاومة العراقية من معتقله الأميركي.
الدكتور خليل الدليمي الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن صدام حسين لـ #الذاكرة_السياسية#العراق
الحلقة الكاملة على شاهد:https://t.co/VeGaxm1j2C@taherbaraka pic.twitter.com/gG8pGI5O5t
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) May 19, 2023
شاهد كيف كان يمرر #صدام_حسين رسائل إلى الشعب والمقاومة العراقية من معتقله الأميركي.
الدكتور خليل الدليمي الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن صدام حسين لـ #الذاكرة_السياسية#العراق
الحلقة الكاملة على شاهد:https://t.co/VeGaxm1j2C@taherbaraka pic.twitter.com/gG8pGI5O5t