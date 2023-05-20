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عربي-دولي

"بوق دعائي للحكومة".. ماسك يهاجم صحيفة أميركية شهيرة

Lebanon 24
20-05-2023 | 05:54
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وصف الملياردير الأميركي إيلون ماسك صحيفة "واشنطن بوست" بأنها "بوق دعائي" للحكومة الأميركية.

جاء ذلك في معرض رد فعل رجل الأعمال على مقال نشرته الصحيفة المحسوبة على الديمقراطيين، بشأن مخبري مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين أدلوا بشهاداتهم في مجلس النواب الأميركي الخاضع لسيطرة الجمهوريين.

وكتب ماسك عبر "تويتر" في تعليق على تغريدة لأحد المستخدمين الذي لفت الانتباه إلى مقال "واشنطن بوست": "لقد تحولت واشنطن بوست ممن يطرح أسئلة على الحكومة إلى بوق دعائي لها".
 
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وزعمت "واشنطن بوست" في مقالها نقلا عن رسالة من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب، أن العملاء السابقين والحاليين الذين أدلوا بشهاداتهم أمام أعضاء الكونغرس، قد تم إلغاء تصاريحهم الأمنية بسبب "انتهاكات مزعومة"، بينما قال المخبرون أنفسهم إن خطوة مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه جاءت انتقاما لشهادتهم.
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