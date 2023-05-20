من التقى الأسد خلال وجوده في السعوديّة؟

التقى شيوخ قبيلة شمر العربية في سوريا بالرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد في جدة على هامش القمة العربية.



وخلال اللقاء الذي جمع الرئيس السوري مع الوفد برئاسة شيخ الجزيرة السورية الشيخ محمد عبدالله العاصي الجربا والشيخ أحمد بن علي الشيخ الباشا الجربا، دارت أحاديث حول دور سوريا في الجامعة العربية وحل الأزمة السورية داخليا والمحافظة على مكونات الجزيرة السورية.

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من الجدير ذكره، أن شيوخ قبيلة شمر العربية لطالما اضطلعوا بدور يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين القيادة السعودية والسورية منذ عشرات السنين. (روسيا اليوم)