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عربي-دولي

في مشهد نادرٍ... الأمطار وحبّات البرد تُغرق الطرقات في السعوديّة شاهدوا الفيديو من هناك

Lebanon 24
20-05-2023 | 06:53
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غطت حبات البرَد الكثيفة أحياء محافظة خميس مشيط، وفوق مرتفعات جبال السودة التابعة لمنطقة عسير، عقب هطول أمطار غزيرة أمس، في الوقت الذي راجت فيه مشاهد فيديو تبين كميات تراكم البرد التي تحولت إلى أشبه بطبقات الثلوج على الطرقات، حتى خرج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الجميلة.
و تعطلت حركة سير المركبات في عدد من أحياء خميس مشيط نتيجة كميات البرد المتراكمة، مما دعا الجهات المختصة لقرع أجراس الطوارئ، والعمل على إزاحة ما خلفته موجة البرَد، حيث كثفت بلدية خميس مشيط جهودها في مواجهة آثار الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة، وعملت بكافة طاقتها على نزح وتصريف مياه الأمطار، وفتح إحدى الطرق التي تسببت كميات البرد الكبيرة في إغلاقها.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الرياض وعسير، والشرقية ومكة المكرمة والباحة. (العربية)
 
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