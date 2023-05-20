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عربي-دولي

رداً على "وعد بايدن".. روسيا: "مخاطر مهولة" تنتظر دول الغرب

Lebanon 24
20-05-2023 | 07:20
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، السبت، إن دول الغرب ستواجه "مخاطر مهولة" إذا أمدت أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16، وفقا لوكالة تاس للأنباء.

وجاء ذلك ردا من جروشكو على سؤال بشأن تداعيات إمدادات الطائرات، التي تطلبها أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي.
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وقال مسؤولون أميركيون كبار إن أوكرانيا لم تحصل بعد على تعهدات بعمليات تسليم للطائرات، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن قال لزعماء مجموعة السبع، الجمعة، إن واشنطن تدعم برامج التدريب المشتركة للطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16.

ونقلت تاس عن جروشكو القول: "نرى أن دول الغرب لا تزال ملتزمة إزاء سيناريو التصعيد. إنه ينطوي على مخاطر مهولة عليها".

وأضاف: "على أي حال، سيؤخذ ذلك في الاعتبار في جميع خططنا، ولدينا كل الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف التي حددناها".
 
وفي وقت سابق، أفاد مسؤول أميركي بأن الرئيس بايدن سيعلن عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار أثناء وجوده في هيروشيما باليابان حيث يحضر قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لعام 2023.

وأشار المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الحزمة ستشمل مدفعية وذخيرة وراجمات هيمارس لإطلاق الصواريخ. (سكاي نيوز عربية) 
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