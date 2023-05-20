هذا موعد عيد الأضحى

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أعلنت الجمعية الفلكية في المملكة العربية السعودية أن موعد عيد الأضحى للعام 2023، سيكون يوم الأربعاء 28 حزيران ولغاية السبت 1 تموز.ومن المرتقب أن يتم الإعلان شرعا وبشكل رسمي عن موعد العيد عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة خلال 4 أسابيع مقبلة.ويوافق "يوم عرفة"، في الثلاثاء 27 حزيران، وهو يعد من أقدس أيام العام للمسلمين، حيث يقف المؤمنون على جبل عرفات، حيث الذكر والتكبير والتحميد والتهليل والدعاء، وقراءة القرآن الكريم.وكانت السعودية أعلنت بوقت سابق أنها تتوقع استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم الحج للعام 2023 الجاري.