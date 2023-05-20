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عربي-دولي

المسافرون انتظروا لساعات.. مطار تركي شهير يُعلّق رحلاته الجوية إليكم تفاصيل ما حصل

Lebanon 24
20-05-2023 | 08:00
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قال موقع Haberler.com، إنه تم  إلغاء عشرات الرحلات الجوية اليوم في مطار غازي عنتاب التركي بعد اكتشاف جسم مجهول في الأجواء القريبة من المطار.

ووفقا للموقع، في حوالي الساعة 00:30 (يتطابق مع توقيت موسكو)، لاحظ طاقما طائرتي ركاب، وجود جسم غير معروف على ارتفاع حوالي 2743 مترا.
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واضاف الموقع، أن "الطاقمين أبلغا مركز المراقبة الجوية في غازي عنتاب بالوضع". وبعد أن تحقق مراقبو الحركة الجوية من وجود الجسم الغريب فعلا، تم تعليق الرحلات الجوية في مطار غازي عنتاب.

وتابع الموقع القول: "تمت إعادة توجيه بعض الطائرات التي كان من المفترض أن تهبط في غازي عنتاب، إلى مطاري سانليورفا وأضنة. منذ الليلة الماضية، تم إلغاء 26 رحلة جوية في مطار غازي عنتاب، بما في ذلك 13 إقلاع و 13 هبوط".

وذكرت السلطات، أنه لم يتم نشر NOTAM (Notice to airman - إخطار للطيار)، ونوهت بأن بيانا رسميا بشأن هذه المسألة سيصدر في الساعات المقبلة.

وتسبب إلغاء الرحلات الجوية، في بقاء مئات الركاب ينتظرون لساعات في مطار غازي عنتاب. (روسيا اليوم) 
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