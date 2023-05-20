رائدا الفضاء السعوديان غداً إلى الفضاء





وينطلق رائدا الفضاء السعوديان إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، في رحلة علمية تمثل حدثا تاريخيا للسعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.

Advertisement

وأوضحت الهيئة أن صاروخ "فالكون 9" ومركبة دراجون على منصة الإطلاق استعدادًا لنقل طاقم مهمة AX-2 التي تضم رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية. كشفت الهيئة السعودية للفضاء عن اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين (ريانة برناوي وعلي القرني) ضمن طاقم المهمة العلمية قبل التوجه إلى الفضاء غداً الأحد 21 من شهر أيار الجاري.وينطلق رائدا الفضاء السعوديان إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، في رحلة علمية تمثل حدثا تاريخيا للسعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.وأوضحت الهيئة أن صاروخ "فالكون 9" ومركبة دراجون على منصة الإطلاق استعدادًا لنقل طاقم مهمة AX-2 التي تضم رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.

وذكرت الهيئة أن هذه الرحلة تأتي ضمن برنامج السعودية لرواد الفضاء، الذي تم إطلاقه في 22 أيلول 2022، وتتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، ستسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان من خلال التوسع في الأبحاث الصحية إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفَّذ عدد منها لأول مرة في العالم على متن المحطة.

كما تعزز نتائج الأبحاث مكانة المملكة عالميًّا في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وتؤكد دور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير في عدد من المجالات ذات الأولوية، مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. (العربية)