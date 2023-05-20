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عربي-دولي
هذه الفئة ممنوعة من السفر إلى السعوديّة خلال موسم الحج
Lebanon 24
20-05-2023
|
08:38
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أصدرت شركة مصر للطيران تعليمات لكافة شركات السياحة ووكلاء السفر، بعدم إصدار تذاكر أو قبول أي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة / المدينة.
وأوضحت الشركة أن ذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 أيار 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 حزيران 2023.
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جاء ذلك وفقا للتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني السعودي بعدم دخول حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى المملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج 2023.
كما حددت مصر للطيران موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبنى الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة، وذلك بدءا من يوم 10 حزيران 2023 وحتى 23 حزيران 2023، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن من يوم 1 تموز 2023 وحتى 13 تموز 2023. (روسيا اليوم)
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