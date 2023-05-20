مع تصاعد العنف في السودان.. نائب البرهان الجديد يتعهد بوقف الحرب

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أعلن مالك عقار قبوله منصب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بعد تكليفه من رئيس المجلس الفريق عبد الفتاح البرهان، عوضا عن محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي.وشدد عقار على أنه سيعمل على إيقاف الحرب في السودان بشكل مستدام، لافتا إلى أنه لا سبيل لاستقرار السودان إلا بجيشٍ مهني موحد، وفق قوله.وأضاف أنه سيعمل على مسار التحول المدني الديمقراطي في السودان، معتبرا أنه لا بديل عن السلام ولا مدخلَ له إلا من باب الحوار.وحذر عقار من انزلاق السودان باتجاه التقسيم والنزاعات القبلية، مضيفا أن المسؤولية الوطنية تمنع ذلك الانزلاق، بحسب تعبيره.كما تعهد نائبُ رئيس مجلس السيادة السوداني بتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية الواقعة على السودانيين.