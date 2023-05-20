"فاغنر" تعلن السيطرة على باخموت بالكامل.. وأوكرانيا تنفي





وأكد بريغوزين ذلك في مقطع فيديو، ظهر فيه بالزي العسكري أمام صف من المقاتلين يحملون أعلام روسيا ولافتات "فاغنر".

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وأضاف قائد المجموعة أن قواته ستبدأ مغادرة باخموت في 25 مايو الجاري، وستسلم المدينة إلى الجيش الروسي. أعلن قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوزين، السبت، سيطرة قواته على باخموت شرقي أوكرانيا "بالكامل"، بينما أكد الجيش الأوكراني أن القتال في المدينة لا يزال مستمرا.وأكد بريغوزين ذلك في مقطع فيديو، ظهر فيه بالزي العسكري أمام صف من المقاتلين يحملون أعلام روسيا ولافتات "فاغنر".وأضاف قائد المجموعة أن قواته ستبدأ مغادرة باخموت في 25 مايو الجاري، وستسلم المدينة إلى الجيش الروسي.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني في عمليات الشرق سيرهي تشريفاتي إن "القتال لا يزال مستمرا ومركزه في باخموت".



وأشار المتحدث إلى أن "باخموت تظل الهدف الرئيسي المعتمد لدى الجانب الروسي ومجموعة (فاغنر). يجلبون وحدات محمولة جوا ووحدات بنادق آلية، وكذلك بعض الوحدات الخاصة".



وبحسب تشريفاتي، فقدت القوات الروسية 92 قتيلا و156 جريحا في باخموت بيوم واحد.



وشهدت باخموت قتالا هو الأعنف منذ بدأت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا، أواخر فبراير من العام الماضي. (سكاي نيوز عربية)