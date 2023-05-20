في جولة الإعادة.. الأتراك في الخارج يصوتون لاختيار رئيس جديد

انطلقت عملية التصويت للناخبين الأتراك المسجلين في سجل ناخبي الخارج، اليوم السبت، عند المنافذ الحدودية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.



وسيتمكن الناخبون الأتراك المسجلون في سجل ناخبي الخارج من التصويت حتى الساعة 17.00 يوم الأحد 28 أيار عند المنافذ: "إيبصالا"، و"كابي كولة" و"بازار كولة"، و"حمزة بيلي" و"دره كوي"، وهي بوابات حدودية تركية مع البلدان الأوروبية. (العربية)

Advertisement