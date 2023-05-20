فيديو يهزّ دولة عربيّة... حاول إختطاف طفلة في وسط الشارع لاغتصابها

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قالت السلطات الأمنية الليبية، إنها اعتقلت رجلا ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول اختطاف طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات للاعتداء عليها جنسيا، في منطقة رأس إعبيدة بمدينة بنغازي شرق البلاد.ووفقا لمقطع الفيديو الذي نشرته مديرية الأمن ببنغازي على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كانت الفتاة تسير وحيدة في الشارع المحاذي لمنزل عائلتها، وخلفها رجل مجهول يتبعها محاولا اللحاق بها، كما ظهر وهو يحاول الإمساك بها مستغلا غياب المارة وقلّة الحركة، قبل أن يلوذ بالفرار عند صراخ الطفلة طلب النجدة.وقالت مديرية الأمن في بيان، إن الشرطة ألقت القبض على الشخص الذي ظهر في الفيديو وحاول اختطاف فتاة قاصر للتحرش بها بعد عمليات بحث وتفتيش ومراجعة لقطات الكاميرات، وذلك استجابة لشكوى تقدم بها مواطن عن تعرّض ابنته البالغة من العمر 8 سنوات لمحاولة اختطاف وتحرش.وأضافت أن الشخص المعتقل اعترف بما نسب إليه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، وتبين أنه من ذوي السوابق العدلية، حيث سبق أن تم سجنه لمدة سنتين بتهمة خطف فتاة. (العربية)