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عربي-دولي
من هو "Alex" الذي أعدمته إيران صباح اليوم؟ (صورة)
Lebanon 24
20-05-2023
|
09:39
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أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم السبت، ضد شهروز سخنوري المعروف باسم "Alex"، بجريمة الاتجار بالبشر بغرض الدعارة.
وأعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، أنه تم تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة بشأن سخنوري صباحا.
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ويعود التحقيق في قضية المدعو Alex إلى العام 2018، حيث اتهم شهروز سخنوري بترؤس شبكة تهريب ومرافقة إيرانيات إلى دول أخرى مثل الإمارات وماليزيا وأوكرانيا، بغرض الفساد والدعارة. (روسيا اليوم)
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