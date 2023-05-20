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خلف حميدتي في منصب نائب رئيس مجلس السيادة... من هو مالك عقار؟

Lebanon 24
20-05-2023 | 10:05
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أعفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، من منصب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، وكلف مالك عقار بدلاً منه.

من هو مالك عقار؟
مالك عقار هو سياسي سوداني، في التسعينيات كان قائد القطاع العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان على الحدود السودانية-الإثيوبية جنوب ولاية النيل الأزرق حتى قيسان، وينتمي مالك عقار إلى شعب الإنقسنا.
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انتخب حاكماً لولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان في نيسان 2010، وفي شباط 2011 أصبح رئيس الحركة الشعبية في القطاع الشمالي، وأصبح القطاع الشمالي للحركة حزبا سياسيا مستقلا عند انفصال الجنوب عن السودان في تموز 2011، وفي 3 أيلول 2011 تصاعدت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات جيش تحرير جنوب السودان الموالية لمالك عقار، وأعلن على أعقابها فرض حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق وعزل مالك عقار الحاكم المنتخب للولاية من منصبه وتعيين حاكم عسكري عليها.

مالك عقار هو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، من مواليد مدينة باو بولاية النيل الأزرق بالسودان.

وعمل واليا لولاية النيل الأزرق في نيسان 2010 عقب اتفاقية نيفاشا، عاد مرة أخرى إلى الميدان وتحالف مع حركات دارفور تحت قيادة الجبهة الثورية السودانية التي تكونت في مدينة كاودا.
عمل بالتدريس في بدايات حياته ومن ثم انتقل للعمل كأمين مخزن، قبل أن ينضم للحركة الشعبية والتي قادت عددا من المعارك ضد حكومة الإنقاذ في النيل الأزرق، وقاد عددا من المفاوضات في شأن الحرب التي اندلعت في الولاية عام 2011. (العربية)
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