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عربي-دولي

لماذا طائرة الـ"اف16" قد تُغيّر قواعد اللعبة في أوكرانيا؟

Lebanon 24
20-05-2023 | 10:27
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أبلغت إدارة بايدن الحلفاء الأوروبيين أن الولايات المتحدة ستسمح لهم بتصدير طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا.

وشرح العقيد المتقاعد بالقوات الجوية الأميركية والمحلل العسكري في شبكتنا، سيدريك لايتون، أهمية هذه الطائرة لأوكرانيا، قائلًا إنها "مقاتلة مثيرة للاهتمام وهي موجودة منذ 49 عامًا تقريبًا. كانت قيد التشغيل بشكل تام في أكثر من 40 سنة منها. إنها مقاتلة متعددة المهام، لذا يمكنها القيام بعمليات قتالية جو - جو وجو - أرض".
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وتابع بالقول: "ما يعنيه الأمر هي أنها متعددة الاستعمالات ويمكن استخدامها بطرق عديدة مختلفة. كما أنها طائرة - اعتمادًا على كيفية تنسيقها - بمقدورها استخدام قدراتها على التشويش الإلكتروني لاستهداف بعض الرادارات الروسية التي تنشط في أوكرانيا ومحيطها".

وأكد لايتون أن المقاتلة "مهمة جدًا ومن الأرجح أنها الطائرة الأفضل فيما يتعلق بكل الإمكانيات المختلفة التي قد يود الأوكرانيون الحصول عليها. ومن المحتمل أيضًا أنها الطائرة الوحيدة التي تمتلك كل هذه الإمكانيات دفعة واحدة". (سي ان ان)
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