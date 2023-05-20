الدمار لا يوصف... هكذا أصبحت باخموت بعد أشهرٍ من القتال (صور)

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وأظهرت الصور "المذهلة"، فرقا شاسعا بين مناطق سكنية في باخموت، قبل وبعد المعارك التي احتدمت فيها في على مدار الأيام القليلة الماضية. نشرت شركة "ماكسار تكنولوجيز" المتخصصة بصور الأقمار الاصطناعية، صورا لمناطق من مدينة باخموت الأوكرانية، التي أعلنت قوات "فاغنر" الروسية السيطرة عليها بالكامل السبت، كشفت حجم الدمار الذي لحق بها من جراء القتال المستمر منذ أشهر.وأظهرت الصور "المذهلة"، فرقا شاسعا بين مناطق سكنية في باخموت، قبل وبعد المعارك التي احتدمت فيها في على مدار الأيام القليلة الماضية.

وتظهر الصور، حجم الدمار الذي لحق بالمناطق السكنية من جراء المعارك الدائرة بين الطرفين حتى الآن، الذي عكس الدمار الكبير الذي لحق بالمدينة ككل.

ووفقا لـ"فرانس برس"، التقطت الصور الأولى يوم 8 أيار، أما الثانية التي أظهرت "الخراب" فالتقطت يوم 15 أيار، أي بعد الأولى بسبعة أيام فقط.

وفي الصور الأولى، تظهر المناطق الخضراء والمباني البيضاء الناصعة، أما في الصورة الثانية لنفس المنطقة، فيسود اللون الرمادي من جراء المعارك الدامية.