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عربي-دولي

الدمار لا يوصف... هكذا أصبحت باخموت بعد أشهرٍ من القتال (صور)

Lebanon 24
20-05-2023 | 10:38
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نشرت شركة "ماكسار تكنولوجيز" المتخصصة بصور الأقمار الاصطناعية، صورا لمناطق من مدينة باخموت الأوكرانية، التي أعلنت قوات "فاغنر" الروسية السيطرة عليها بالكامل السبت، كشفت حجم الدمار الذي لحق بها من جراء القتال المستمر منذ أشهر.
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وأظهرت الصور "المذهلة"، فرقا شاسعا بين مناطق سكنية في باخموت، قبل وبعد المعارك التي احتدمت فيها في على مدار الأيام القليلة الماضية.
 
باخموت شهدت أعنف معارك الحرب
 
الدمار لحق بكل شيء تقريبا
 
وتظهر الصور، حجم الدمار الذي لحق بالمناطق السكنية من جراء المعارك الدائرة بين الطرفين حتى الآن، الذي عكس الدمار الكبير الذي لحق بالمدينة ككل.
 
روسيا تعول كثيرا على أهمية السيطرة على باخموت
 
قوات فاغنر كانت تقود القتال هناك
 
ووفقا لـ"فرانس برس"، التقطت الصور الأولى يوم 8 أيار، أما الثانية التي أظهرت "الخراب" فالتقطت يوم 15 أيار، أي بعد الأولى بسبعة أيام فقط.
 
فاغنر أعلنت السيطرة على باخموت السبت
 
لكن الجيش الأوكراني نفى ذلك
 
وفي الصور الأولى، تظهر المناطق الخضراء والمباني البيضاء الناصعة، أما في الصورة الثانية لنفس المنطقة، فيسود اللون الرمادي من جراء المعارك الدامية.
 
باخموت أطلق عليها اسم "مفرمة اللحم"
 
باخموت
 
 
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