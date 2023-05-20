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عربي-دولي
إمرأة حاولت خطف نجل رئيس وزراء من أمام منزله!
Lebanon 24
20-05-2023
|
11:00
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أصدرت محكمة في يريفان، اليوم السبت، مذكرة اعتقال بحق المواطنة الأرمنية غاياني أكوبيان، لمدة شهر بتهمة محاولة خطف نجل رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
وذكرت الشرطة أن المعتقلة هي والدة أحد الجنود الذين قتلوا في حرب قره باغ.
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وأفادت صحيفة "أيكاكان جاماناك"، المملوكة لعائلة باشينيان، عن محاولة اختطاف أشوت باشينيان، من قبل أعضاء منظمة "زوف سينوفي" العامة التي أنشأها آباء الجنود الذين ماتوا في حرب قره باغ في خريف عام 2020.
وقالت الصحيفة إنهم حاولوا اختطافه بالقرب من منزله، مشيرة إلى أن "الخاطفين أجبروا آشوت باشينيان على ركوب السيارة، لكنه تمكن من القفز في منتصف الطريق، ليصطدم نجل رئيس الوزراء بسيارة لنفس المنظمة قادمة من الخلف".
وبحسب ما قاله والد أحد الجنود القتلى، ويدعى جاريك غاليان، لوسائل الإعلام الأرمنية، صعد أشوت للسيارة طواعية بعد أن عُرض عليه الذهاب إلى المقبرة العسكرية "ليرى ما فعله والده".
وقال غاليان: "قلنا إننا لن نفعل أي شيء به، جلس طواعية، انطلقنا، وفي منتصف الطريق قفز من السيارة".
وأكدت الشرطة الأرمنية لوكالة "إنترفاكس"، تلقيها رسالة من نجل رئيس الوزراء حول محاولة اختطافه. (روسيا اليوم)
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