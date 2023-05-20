حدث تاريخي... سعودية تدخل عالم الفضاء من بابه الواسع

كتبت "الحرة":

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وسوف يرافق بروناي مواطنها، علي القرني، الحاصل على درجة البكالوريوس بهندسة الطيران، ليكون أول رائد فضاء سعودي يزور المحطة الدولية.وتعلم برناوي يقينا أن السعوديين، وخاصة النساء والفتيات، سوف يتابعون المهمة عن كثب ما يلقي عى كاهلها مسؤلية ثقيلة، بحسب قولها.وقالت في مؤتمر صحفي سابق: "يشرفني ويسعدني أن أمثل كل أحلام وآمال كل الناس في المملكة العربية السعودية وجميع النساء في وطني".وأضافت "هذه فرصة عظيمة بالنسبة لي لتمثيل بلادي، ولتجسيد أحلام الناس هناك".وستجري اللجنة الرباعية أكثر من 20 تجربة علمية خلال فترة وجودهم خارج الأرض، إذ أن العديد منها يتعلق بصحة الإنسان وعلم وظائف الأعضاء، وهنا تجدر الإشارة إلى أن برناوي متخصصة بمجال الطب الحيوي، كما أنها تتمتع بخبرات عديدة في دراستها عن الخلايا الجذعية السرطانية.وفي هذا الصدد تقول: "نحن متحمسون جدا للجزء الذي سيتفاعل معه الأطفال من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وبقية أنحاء العالم، لاسيما الحديث عن تجاربنا و السفر إلى الفضاء وبالتالي إثارة فضولهم نحو الكون".وشددت برناوي على أن الإثارة بشأن المهمة كبيرة وواضحة في السعودية، قائلة إنها جاءت في "موجات عارمة".وأعربت عن أملها في أن يساعد الحماس الناجم عن تلك المهمة في تنشئة جيل جديد من السعوديين المتشوقين لاستكشاف المزيد.وقالت إن "رؤية أشخاص من منطقتهم يذهبون إلى محطة الفضاء.. هو شيء رائع بالنسبة لهم، ويجعلهم يعلمون أنه أمر ممكن".وأردفت: "إذا استطعنا أنا وعلي فعل ذلك، فيمكن للأطفال أن يسيروا على خطانا أيضا". (الحرة)