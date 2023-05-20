Advertisement

عربي-دولي

إغلاق شوارع رئيسية في تل أبيب قبيل احتجاجات ضد "الإصلاح القضائي"

Lebanon 24
20-05-2023 | 12:09
A-
A+
Doc-P-1069062-638202066439826467.jpg
Doc-P-1069062-638202066439826467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أغلقت الشرطة الإسرائيلية، شوارع وطرقاً رئيسية في تل أبيب قبيل انطلاق تظاهرات احتجاجية تنظم في مدن عدة، ضد ما تصفه حكومة البلاد بـ"الإصلاح القضائي".

وقالت الشرطة أن عناصر الشرطة أغلقت بعض الطرق والشوارع في تل أبيب وأحدثت تغييرات في الترتيبات المرورية قبيل الاحتجاجات المقررة ضد التعديلات القضائية".
Advertisement

وأعلن منظمو الاحتجاجات أن الوقفات الاحتجاجية ضد "الخطة القضائية" ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، في كل من شارع كابلان بتل ابيب، ونتانيا، وهرتسليا، وحيفا، وأماكن عدة متفرقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2023-05-20
16:49 | 2023-05-20
16:35 | 2023-05-20
16:33 | 2023-05-20
16:15 | 2023-05-20
16:00 | 2023-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website