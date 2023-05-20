إغلاق شوارع رئيسية في تل أبيب قبيل احتجاجات ضد "الإصلاح القضائي"

Advertisement

أغلقت الشرطة الإسرائيلية، شوارع وطرقاً رئيسية في تل أبيب قبيل انطلاق تظاهرات احتجاجية تنظم في مدن عدة، ضد ما تصفه حكومة البلاد بـ"الإصلاح القضائي".وقالت الشرطة أن عناصر الشرطة أغلقت بعض الطرق والشوارع في تل أبيب وأحدثت تغييرات في الترتيبات المرورية قبيل الاحتجاجات المقررة ضد التعديلات القضائية".وأعلن منظمو الاحتجاجات أن الوقفات الاحتجاجية ضد "الخطة القضائية" ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، في كل من شارع كابلان بتل ابيب، ونتانيا، وهرتسليا، وحيفا، وأماكن عدة متفرقة.