هجوم مسلح يودي بحياة مدنيين في بوركينا فاسو

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أفادت مصادر محلية في بوركينا فاسو، بأن 12 مدنياً على الأقل لقوا حتفهم في هجوم مسلح غرب البلاد.وقال مسؤول محلي لم يشأ كشف هويته: "تعرضت قرية كييه التي تبعد كيلومترين من مدخل دجيباسو لهجوم شنه مسلحون غير معروفين لافتاً إلى سقوط 12 شخصاً.في المقابل أكد سكان في القرية وقوع الهجوم، وتحدث أحدهم عن سقوط 14 ضحية.