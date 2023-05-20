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عربي-دولي

هجوم مسلح يودي بحياة مدنيين في بوركينا فاسو

Lebanon 24
20-05-2023 | 12:10
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أفادت مصادر محلية في بوركينا فاسو، بأن 12 مدنياً على الأقل لقوا حتفهم في هجوم مسلح غرب البلاد.

وقال مسؤول محلي لم يشأ كشف هويته: "تعرضت قرية كييه التي تبعد كيلومترين من مدخل دجيباسو لهجوم شنه مسلحون غير معروفين  لافتاً إلى سقوط 12 شخصاً.
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في المقابل أكد سكان في القرية وقوع الهجوم، وتحدث أحدهم عن سقوط 14 ضحية.
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