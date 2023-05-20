في باخموت... المعارك مستمرة رغم إعلان مجموعة فاغنر السيطرة عليها

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نفى الجيش الأوكراني مزاعم جديدة لرئيس مجموعة فاغنر الروسية بشأن السيطرة على مدينة باخموت.وقال الجيش الأوكراني، السبت، إن قواته لا زالت تقاتل في المدينة التي تشهد محاولات مستميتة من جانب القوات الروسية لإحكام السيطرة عليها.وقال يفغيني بريغوجين، رئيس فاغنر، إن قواته فرضت سيطرتها بشكل كامل على باخموت.وفي مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر بريغوجين وعناصر من المجموعة يمسكون أعلاما ومن ورائهم مبان مهدمة بفعل المعارك.(BBC)