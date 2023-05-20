لافروف: بدأنا مرحلة المواجهة الحادة مع حلف الناتو وأميركا

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده بدأت مرحلة المواجهة الحادة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأميركا، مؤكداً أن "ما يجري حول أوكرانيا يسرع الانتقال لعالم متعدد الأقطاب".وأضاف لافروف أن كراهية الغرب ضد الروس تظهر بشكل واضح مع تصرفات السياسيين، مشيراً إلى أن قرارات قمة السبع متجهة لردع موسكو وبكين.وزير الخارجية الروسي أشار بالقول: "نلاحظ ضغوط الغرب الكبيرة على أصدقائنا لاتخاذ مواقف اتجاه روسيا.. الأنغلوساكسون يسيطر على أوروبا وعدد من دول جنوب شرق آسيا".وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن الدول الغربية تمضي في طريق مليء بالمخاطر، وذلك ردا على تقارير عن نية الغرب تقديم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا.وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن هذه الخطوة تنطوي على مخاطر هائلة وتجر إلى صراع عالمي.