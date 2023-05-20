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عربي-دولي

وزير المالية يوجه "بنك السودان" بصرف رواتب العاملين بالدولة

Lebanon 24
20-05-2023 | 12:52
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، عن إرسال وزير المالية السوداني جبريل ابراهيم خطابا إلي محافظ بنك السودان المركزي، وجه بموجبه بصرف رواتب العاملين بالدولة لشهر نيسان الماضي.
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وطالب وزير المالية بصرف المرتبات عبر فروع البنك المركزي بالولايات التي ستقوم بسداد التحويلات الجارية للولايات بنفس قيمتها في شهر آذار الماضي.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية، أحمد الشريف، أن محافظ بنك السودان المركزي وجه فروع بنك السودان المركزي بالولايات لصرف مرتبات العاملين لشهر أبريل الماضي، استجابة واستنادا لخطاب وزير المالية، بجانب تأمين السحوبات النقدية لفروع البنوك التجارية بالولايات.

وتوقع الناطق الرسمي باسم وزارة المالية، أن يسهم صرف مرتبات العاملين لشهر أبريل في مقابلة احتياجاهم الأساسية وتحريك الطلب بالأسواق وقطاعات الإنتاج، بجانب ان يسهم عمل فروع البنوك في الولايات في عودة النشاط الاقتصادي بالبلاد.
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