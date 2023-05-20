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عربي-دولي
الجنائية الدولية... كيف علّقت على إدراج روسيا لمدعيها العام ضمن قائمة المطلوبين؟
Lebanon 24
20-05-2023
|
13:30
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أكدت المحكمة الجنائية الدولية، السبت، أنها "لن تتراجع" إثر إدراج روسيا لمدعيها العام، كريم خان، على قائمة الأشخاص المطلوبين، ردا على إصداره مذكرة توقيف بحق الرئيس، فلاديمير بوتين.
وقالت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا، في بيان إن "المحكمة الجنائية الدولية ترى أن هذه الاجراءات غير مقبولة. ولن تتراجع عن أداء تفويضها القانوني الذي يضمن المحاسبة على الجرائم الأكثر خطورة".
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والجمعة، وضعت السلطات الروسية، كريم خان، على قائمة "المطلوبين".
وجاء في مذكرة بالخصوص "تاريخ الولادة: 30 اذار 1970. مكان الولادة أدنبره أسكتلندا (..) ملاحق بموجب مادة في القانون الجنائي".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اتهمت بوتين بارتكاب جريمة حرب بسبب "الترحيل غير القانوني" لآلاف الأطفال الأوكرانيين في إطار النزاع بين موسكو وكييف. وهي اتهامات نفتها موسكو.
بعد أيام على إعلان إصدار مذكرة التوقيف في حق بوتين، فتحت موسكو بدورها تحقيقا جنائيا في حق كريم خان وثلاثة قضاة في المحكمة.
قال الإعلام الروسي، الجمعة، إن روسيا أصدرت مذكرة اعتقال بحق مدعي المحكمة الجنائية الدولية الذي أعد في مارس مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وبحسب التحقيق الروسي، فإن خان متهم "بإطلاق ملاحقات جنائية في حق شخص معروف أنه بريء" و"التحضير لهجوم على ممثل دولة أجنبية".
وتسعى مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال بوتين، ومفوضة حقوق الأطفال في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا، لاتهامهما في جرائم حرب متعلقة باختطاف أطفال أوكرانيين.
ولم تخف موسكو برنامجا جلبت بموجبه آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا، لكنها تقول إنه ضمن "حملة إنسانية" لحماية الأطفال الذين جرى التخلي عنهم في منطقة الصراع.
وتنفي روسيا وبوتين ارتكاب أي جرائم حرب خلال غزو أوكرانيا.(الحرة)
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