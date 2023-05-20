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عربي-دولي

الطيار كان ينفذ مناورات استعراضية.. أف-18 إسبانية هوت وتحولت إلى كتلة من نار مشتعلة (فيديو)

Lebanon 24
20-05-2023 | 13:43
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تمكن طيار مقاتلة إسبانية، طراز F-18 أميركية الصنع، من القفز منها بمظلة بنجاح، وتم نقله لاحقا إلى المستشفى، بعد تعرضها لحادث في معرض للقوات الجوية بقاعدة Zaragoza المعروفة عربيا باسم "سرقسطة" الجوية في الشمال الشرقي الإسباني، وفقا لما أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية في بيان.
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وتبدو الطائرة في الفيديو وهي تهوي وتتحطم، متحولة إلى كرة نارية عملاقة قرب طريق سريع مزدحم عادة بالسيارات. مع ذلك، لم يصب الطيار سوى بجروح بسيطة في ساقه، فيما لم يتم الإبلاغ عن إصابات أخرى نتيجة لسقوط الطائرة ذات المقعد الواحد على أرض القاعدة الجوية المحلية.
 
وكان الطيار ينفذ مناورات استعراضية عندما وقع الحادث ظهر أمس الجمعة بالتوقيت الإسباني، وسريعا ظهر أحدهم في تويتر وقال: "لقد رأيت للتو طائرة أف-18 في قاعدة سرقسطة الجوية قبالة الطريق السريع، وشوهد طيار وهو يقفز"، مسجلا بتغريدته أول إعلان عن تحطمها.
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