تحطم طائرة سياحية في سويسرا يودي بحياة 3

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تحطّمت طائرة سياحية صغيرة في منطقة جبلية في غرب سويسرا، وقد أفادت الشرطة بأن الواقعة أسفرت عن مصرع الأشخاص الثلاثة الذين كانت تقلّهم.وأكدت الشرطة الإقليمية تحطّم طائرة سياحية صغيرة في منطقة غابات شديدة الانحدار قرب منطقة بون-دو-مارتيل في كانتون نوشاتيل السويسري.وجاء في بيان لشرطة نوشاتيل أن "الطيّار والراكبين قضوا في الموقع"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الضحايا.والطائرة مسجّلة في سويسرا، وكانت قد أقلعت من مطار شودفون القريب في طلعة لمشاهدة معالم المنطقة.ولم يتّضح سبب تحطّم الطائرة، بحسب البيان الذي أورد أن السلطات فتحت تحقيقاً لكشف ملابساته.