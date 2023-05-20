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عربي-دولي

محادثات وقف اطلاق النار في السودان... اليكم مستجداتها

Lebanon 24
20-05-2023 | 15:35
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قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه أجرى اتصالا مع قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، حول محادثات "وقف فعال لإطلاق النار".

وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "تحدثتُ مع الجنرال السوداني، البرهان، حول المحادثات الجارية للتوصل إلى وقف فعال لإطلاق النار قصير المدى، لتسهيل المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة".
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وتحاول الولايات المتحدة بمساعدة أطراف دولية أخرى لحث الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للتوصل لوقف إطلاق النار، فيما لم تكن المحادثات التي جرت سابقا في جدة مثمرة، وتبادل طرفا الصراع اتهامات بانتهاك العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار.

والسبت، انهالت الضربات الجوية على ضواحي العاصمة السودانية، الخرطوم، مع بداية الأسبوع السادس من صراع أوقع المدنيين في أزمة إنسانية وأدى لنزوح أكثر من مليون شخص.

وأدى القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى انهيار في القانون والنظام مع تفشي أعمال النهب التي يتبادل الطرفان اللوم بشأنها. وتتناقص سريعا مخزونات المواد الغذائية والنقود والاحتياجات الضرورية.

وأدى الصراع، الذي اندلع في 15 أبريل، إلى نزوح ما يقرب من 1.1 مليون داخليا أو فرارهم إلى بلدان مجاورة. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تسبب في سقوط نحو 705 قتلى و5287 جريحا على الأقل.

واندلع الصراع في الخرطوم بعد خلافات تتعلق بخطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليا لانتقال السودان إلى الديمقراطية بعد عقود من الحكم الاستبدادي حافلة بالصراعات.

واتخذ البرهان، الجمعة، قرارا بإقالة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، من منصب نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم الذي يقودانه. 

وعيّن البرهان مالك عقار، وهو زعيم سابق لجماعة مسلحة، خلفا لحميدتي.(الحرة) 
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