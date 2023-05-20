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إغلاق مطار مكسيكو لساعات جراء ثوران بركان

Lebanon 24
20-05-2023 | 16:15
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علّق مطار "بينيتو خواريز" الدولي في مكسيكو الرحلات الجوية لبضع ساعات، السبت، بسبب تجدد نشاط بركان "بوبوكاتيبيتل" الواقع على بعد حوالى 70 كيلومتراً من العاصمة المكسيكية.

وقال المطار في بيان عبر "فيسبوك": "استأنفنا عمليات الإقلاع والهبوط ابتداءً من الساعة 10:00 (16:00 بتوقيت جرينتش)".
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ولفت إلى إزالة الرماد الناتج من البركان بعد تراكمه على المدرجات.

كذلك أعلن مطار "فيليبي أنجيليس" الدولي، الذي افتُتح في 2022 بضاحية مكسيكو الكبرى، إغلاقاً موقتاً.

ويخضع البركان للمراقبة على مدار 24 ساعة يومياً، نظراً لمخاطر نشاطه على السكان في المناطق المجاورة.

ويرتفع البركان 5 آلاف و452 متراً فوق مستوى سطح البحر، وهو ثاني أعلى بركان في المكسيك، ويُطلق بانتظام أعمدة دخانٍ ورماد يبلغ ارتفاعها أحياناً 10 كيلومترات.
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