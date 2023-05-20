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عربي-دولي

"مهمة سلام"... مبادرة من البابا فرنسيس لوقف الحرب في اوكرانيا

Lebanon 24
20-05-2023 | 16:33
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كلّف البابا فرنسيس رئيس مجمع الأساقفة الإيطاليين الكاردينال ماتيو زوبي قيادة مهمة سلام لمحاولة وقف الحرب في أوكرانيا، بحسب ما أفاد الفاتيكان السبت.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، إن زوبي طُلبت منه "المساعدة في تخفيف التوترات في النزاع في أوكرانيا، على أمل أن يتمكن البابا من بدء مسارات سلام، وهو أمر لم يتخل عنه قطّ".
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وأضاف في مذكرة "يجري حاليا درس توقيت هذه المهمة وطرائقها".

وجاء بيان الفاتيكان تزامنا مع لقاء قادة مجموعة السبع في اليابان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتجديدهم دعمهم لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي منذ شباط 2022.

وكان البابا فرنسيس قد تحدث لأول مرة عن مهمة محتملة لدى عودته من زيارة إلى المجر الشهر الماضي، وقال للصحافيين: "هناك مهمة يجري العمل عليها حاليا، لكنها لم تعلن بعد"، ولم يذكر تفاصيل أخرى.

جدير بالذكر أن زوبي البالغ من العمر 67 عاما، انتخب رئيسا للمجمع الأسقفي الإيطالي العام الماضي، وهو ينتمي إلى جمعية سانت إيجيديو الكاثوليكية المتخصصة في جهود الدبلوماسية والسلام.(سكاي نيوز عربية) 
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