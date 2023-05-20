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عربي-دولي
التوصل لهدنة إنسانية جديدة بين طرفي النزاع في السودان
Lebanon 24
20-05-2023
|
16:49
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين وصفتهما بأنهما من طرفي التفاوض، بالتوصل إلى اتفاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام، تبدأ بعد 48 ساعة.
ووفق مصادر سودانية، فإن اتفاق الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع، يتضمن خروج المسلحين من المستشفيات وإصلاح المرافق.
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وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق نصّ على "رقابة مزدوجة" على الأرض والجو عبر الأقمار الاصطناعية والمسيرات.
وتشهد مدينة جدة محادثات غير مباشرة بين مبعوثي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع برعاية سعودية أميركية تبحث وقف إطلاق النار وتمديد الهدنة وفتح الممرات الإنسانية في السودان.
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