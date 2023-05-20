بلينكن يدين "عنف الطرفين".. ويحث البرهان على التحلي بالمرونة

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بحث وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان المحادثات الجارية في جدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "تحدث وزير الخارجية اليوم مع قائد القوات المسلحة السودانية عن المحادثات الجارية في جدة والتي تهدف إلى التوصل إلى وقف قصير المدى وفعال لإطلاق النار لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الضرورية".وأضاف البيان أن بلينكن حث البرهان على "التحلي بالمرونة وصفات القيادة". وأدان أعمال العنف التي ارتكبها الطرفان والتي أدت إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين السودانيين.