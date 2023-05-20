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عربي-دولي

بلينكن يدين "عنف الطرفين".. ويحث البرهان على التحلي بالمرونة

Lebanon 24
20-05-2023 | 16:55
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بحث وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان المحادثات الجارية في جدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "تحدث وزير الخارجية اليوم مع قائد القوات المسلحة السودانية عن المحادثات الجارية في جدة والتي تهدف إلى التوصل إلى وقف قصير المدى وفعال لإطلاق النار لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الضرورية".
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وأضاف البيان أن بلينكن حث البرهان على "التحلي بالمرونة وصفات القيادة". وأدان أعمال العنف التي ارتكبها الطرفان والتي أدت إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين السودانيين.
وأكد بلينكن بحسب البيان أن اتفاق جدة "سيسمح بتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة".

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم بقوة "تطلعات الشعب السوداني لحكومة مدنية وسودان مستقر وديمقراطي".
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