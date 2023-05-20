بعد أشهر من المعارك.. روسيا تعلن السيطرة الكاملة على باخموت

Advertisement

بعد أشهر من القتال والمعارك العنيفة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، السيطرة الكاملة على مدينة باخموت.ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزارة الدفاع قولها في بيان: "أكملت فرق الهجوم التابعة لمجموعة فاغنر العسكرية بدعم من المدفعية والطيران من مجموعة القتال الجنوبية تحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت)".من جانبها قالت وكالة "إنترفاكس"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ مجموعة فاغنر والجيش الروسي بالسيطرة على باخموت، مضيفاً أنه سيتم تكريم "كل من تميز في معركة باخموت".وكان رئيس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، قد أعلن أمس السبت، أن قواته سيطرت على باخموت بعد أطول معركة في الحرب الجارية بأوكرانيا، لكن مسؤولي الدفاع الأوكرانيين نفوا ذلك.وفي مقطع مصور نشر على "تليغرام"، قال بريغوجين، إن المدينة خضعت للسيطرة الروسية الكاملة في منتصف نهار السبت تقريبا.وتحدث إلى جانبه نحو ستة مقاتلين، مع وجود مبان مدمرة في الخلفية وسمع دوي انفجارات من بعيد.لكن بعد ظهور المقطع المصور، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن قتالا عنيفا لا يزال مستمرا.وأضافت ماليار: "الوضع حرج...حتى الآن، يتحكم المدافعون عنا في بعض المنشآت الصناعية والبنية التحتية في هذه المنطقة".وبدوره قال سيرغي تشيرفاتي، المتحدث باسم القيادة الشرقية لجيش أوكرانيا، إن ادعاء بريغوجين "غير صحيح. وحداتنا تقاتل في باخموت".كذلك قالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان على "فيسبوك" إن "المعارك الضارية على مدينة باخموت لا تتوقف".واعتبر ميخايلو بودولاك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "هذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها بريغوجين إنهم استولوا على كل شيء وسيطروا على كل شيء".كما أشار إلى أن بيان رئيس "فاغنر" يهدف إلى لفت الانتباه بعيدا عن زيارات زيلينسكي الأخيرة إلى الخارج، بما فيها قمة مجموعة السبع في اليابان يوم السبت.ومع سيطرة القوات الروسية على باخموت، فإنها ستظل تواجه المهمة الضخمة المتمثلة في الاستيلاء على الجزء المتبقي من منطقة دونيتسك التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، بما في ذلك العديد من المناطق شديدة التحصين.(سكاي نيوز)