Advertisement

عربي-دولي

"جماعة القربان".. حركة متطرفة تشجع على الانتحار إليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-05-2023 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1069134-638202361564244753.png
Doc-P-1069134-638202361564244753.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستغل جماعات متطرفة تدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية لجر بعض السكان المأزومين نفسيا إلى الانتحار، وتصويره على أنه أسرع طريق إلى الجنة، مثلما حدث مؤخرا في العراق.

فقد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، القبض على 4 متهمين ينتمون لجماعة تسمى "جماعة القربان" في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، وفق بيان للوكالة نشرته وكالة الأنباء العراقية، يوم الجمعة الماضي.
Advertisement

وتضمن بيان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الإشارة إلى أنه "جاري التحقيق مع المتهمين، ولم يتم بعد الإفصاح رسميا عن تفاصيل أخرى حول الجماعة وأهدافها".

وأشار البيان إلى أن "عملية القبض على المتهمين جاءت بعد قتل أحد أعضائها نفسه شنقا بحبل".

ووفق البيان فإن "المنتسبين لهذه الجماعة يجرون قرعة فيما بينهم، ويقدم من يظهر اسمه على قتل نفسه كقربان للإمام علي".

واختلفت تقارير صحفية وتعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت حول عدد من انتحروا من الجماعة حتى الآن، ما بين 3 إلى 24 شخصا. (سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:41 | 2023-05-21
02:37 | 2023-05-21
02:30 | 2023-05-21
02:00 | 2023-05-21
01:30 | 2023-05-21
01:25 | 2023-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website