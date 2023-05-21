"جماعة القربان".. حركة متطرفة تشجع على الانتحار إليكم التفاصيل

Advertisement

تستغل جماعات متطرفة تدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية لجر بعض السكان المأزومين نفسيا إلى الانتحار، وتصويره على أنه أسرع طريق إلى الجنة، مثلما حدث مؤخرا في العراق.فقد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، القبض على 4 متهمين ينتمون لجماعة تسمى "جماعة القربان" في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، وفق بيان للوكالة نشرته وكالة الأنباء العراقية، يوم الجمعة الماضي.وتضمن بيان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الإشارة إلى أنه "جاري التحقيق مع المتهمين، ولم يتم بعد الإفصاح رسميا عن تفاصيل أخرى حول الجماعة وأهدافها".وأشار البيان إلى أن "عملية القبض على المتهمين جاءت بعد قتل أحد أعضائها نفسه شنقا بحبل".ووفق البيان فإن "المنتسبين لهذه الجماعة يجرون قرعة فيما بينهم، ويقدم من يظهر اسمه على قتل نفسه كقربان للإمام علي".واختلفت تقارير صحفية وتعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت حول عدد من انتحروا من الجماعة حتى الآن، ما بين 3 إلى 24 شخصا. (سكاي نيوز)