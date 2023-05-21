مزحة ممثل عن جيش بلاده تكلفه غرامة قدرها مليوني دولار!

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تسببت مزحة ألقاها ممثل كوميدي صيني عن الجيش بضجة واسعة على الإنترنت، وأدت إلى فرض غرامة قدرها مليوني دولار تقريبا، وفتح تحقيق من جانب الشرطة، وإلغاء عدد من العروض الكوميدية.وحدثت هذه الضجة بسبب مزحة ألقاها الممثل الصيني لي هاوشي في بكين الأسبوع الماضي، مما يمثل أكبر فضيحة حتى الآن لأحد أشكال الترفيه الذي اكتسب شعبية من خلال العروض الصغيرة.ولقيت العروض الكوميدية رواجا في الصين خلال جائحة كوفيد-19، حيث قضى الناس وقتا أطول داخل منازلهم وهم يشاهدونها.وأكثر هذه العروض شعبية كان عرضا أنتجته شركة "شاو جواو كالتشر ميديا"، الشركة التي كانت محور الضجة الحالية.وذاع صيت الممثل الكوميدي لي عندما نشر أحد الأشخاص وصفا لمزحة ألقاها في عرض أقيم في 13 أيار ، وينظر إليها على أنها مهينة للجيش الصيني.وقالت شرطة بكين على حسابها على موقع "ويبو"، إنها تحقق مع لي.وفرض مكتب الثقافة والسياحة في بكين غرامة قدرها 14.7 مليون يوان (2.13 مليون دولار) على شركة "شاو جواو"، ومنعها من استضافة أي عروض في بكين وشنغهاي.وقال المكتب: "لن نسمح أبدا لأي شركة أو فرد باستخدام العاصمة الصينية مسرحا للتشهير المتعمد لصورة جيش التحرير الشعبي المجيدة".وألغت شركات كوميديا أخرى عروضا كان من المقرر عرضها دون أن تقدم سببا.(سكاي نيوز)