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عربي-دولي

أردوغان يعلن بدء تسليم المنازل لمنكوبي زلزال 6 شباط

Lebanon 24
21-05-2023 | 01:00
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، أن حكومته تهدف إلى تسليم المساكن الدائمة للمواطنين المتضررين من الزلزال جنوبي البلاد بحلول تشرين الأول إلى تشرين الثاني 2023.

وتعهّد أردوغان بالعمل دون انقطاع حتى يحصل جميع المواطنين الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال على مساكن جديدة. وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارته مدينة للمساكن مسبقة التجهيز في ولاية أديامان جنوب شرقي تركيا وهي واحدة من 11 ولاية تضررت جراء كارثة زلزال 6 شباط الماضي.
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وأشار الرئيس التركي إلى أن حكومته بدأت بتسليم المنازل الريفية التي أنشأتها للمتضررين اعتبارا من شهر رمضان الماضي، ولا تزال الأعمال مستمرة بزخم كبير لإنشاء المزيد منها.

ولفت إلى إقامة أكثر من 905 آلاف خيمة وأكثر من 112 ألف مسكن مسبق التجهيز في جميع أنحاء منطقة الزلزال، فضلا عن ضمان عودة نحو 13 ألف مكان عمل لممارسة الأنشطة التجارية.

كما شدد أردوغان على أن الحكومة لن تتخلى عن المواطنين الذين اضطروا للذهاب إلى ولايات أخرى عقب وقوع الزلزال، وأكد أن الحكومة حشدت جميع الإمكانات من أجل متضرري الزلزال.

وتابع "بالطبع لن نتمكن من إعادة الأرواح التي فقدناها، إلا أننا بمشيئة الله تعالى عازمون على تعويض كافة الخسائر الأخرى"، مؤكدا أنه سيتم استبدال منازل أفضل وأكثر متانة بالمنازل والمباني المنهارة والمتضررة.(الجزيرة)

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