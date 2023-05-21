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عربي-دولي
بسبب اللغة.. قلق فرنسي من عدم تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16
Lebanon 24
21-05-2023
|
02:00
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أعلنت فرنسا انها مهتمة بتدريب الطيارين المقاتلين الأوكرانيين على كيفية قيادة طائرات متطورة على الطراز الغربي إلى جانب دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) الأخرى، لكن لديها مخاوف بشأن الحواجز اللغوية، وفقا لمصادر رسمية.
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وذكرت مصادر من مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة السبع في اليابان، أمس السبت، أن فرنسا تعمل حاليا مع أوكرانيا لتحديد الطيارين الأوكرانيين الذين قد يتحدثون الفرنسية وكذلك الإنكليزية.
يشار إلى أن دورات تدريب الطيارين التي تنظمها باريس تتم باللغة الفرنسية، ويستغرق التدريب الكامل لجندي ليست لديه خبرة في الطيران ليصبح طيارا مقاتلا 4 سنوات على الأقل.
وفي المقابل، أشارت المصادر إلى أن إعادة تدريب الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا بالفعل على الطائرات السوفياتية سيستغرق ما بين (4 و9) أشهر.
كما أشارت مصادر فرنسية إلى أنه قد ينتهي الأمر بأوكرانيا إلى تزويدها بطائرات مقاتلة غير طائرات "إف-16" أميركية الصنع، والتي طلبها القادة الأوكرانيون مرارا.
ولا تشغل فرنسا مقاتلات من طراز "إف-16″، وبدلا من ذلك فهي تستخدم إلى حد كبير طائرات من الشركة المصنعة الفرنسية (داسو).(الجزيرة)
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