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عربي-دولي

قتلى وجرحى في تدافع بملعب كرة قدم بالسلفادور (فيديو)

Lebanon 24
21-05-2023 | 00:26
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لقي تسعة أشخاص حتفهم صباح اليوم الأحد، في حادث تدافع باستاد "كوسكاتلان" في السلفادور خلال مباراة لكرة القدم.
 
 
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الشرطة الوطنية كشفت تفاصيل الحادثة، وقالت على "تويتر": "تسببت جماهير حاولت الوصول إلى المدرجات في حالة التدافع عند إحدى مداخل الملعب، وتم تعليق المباراة".
 
 
 
 
وأضافت: "يبلغ عدد القتلى في حادثة التدافع باستاد كوسكاتلان تسعة أشخاص. تم نقل عدد من المشجعين المصابين إلى المستشفيات المجاورة، على الأقل اثنان منهم في حالة حرجة".
 
 
من جهتها، قالت الرئاسة في بيان إن سبب الحادث كان بيع تذاكر مزورة، اذ يحاول المشجعون المخيبون للآمال الوصول بالقوة إلى المدرجات.
 
 
وذكرت صحف محلية عن شهود عيان أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المشجعين قبل وقوع الحادث المأساوي، مما تسبب في حدوث التدافع. (سبوتنيك)

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