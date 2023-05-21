قتلى وجرحى في تدافع بملعب كرة قدم بالسلفادور (فيديو)

لقي تسعة أشخاص حتفهم صباح اليوم الأحد، في حادث تدافع باستاد "كوسكاتلان" في السلفادور خلال مباراة لكرة القدم.

مقتل 9 أشخاص في تدافع بملعب كرة قدم بالسلفادور pic.twitter.com/hhRgOEa7He — الصين بالعربية (@mog_china) May 21, 2023 Advertisement

الشرطة الوطنية كشفت تفاصيل الحادثة، وقالت على "تويتر": "تسببت جماهير حاولت الوصول إلى المدرجات في حالة التدافع عند إحدى مداخل الملعب، وتم تعليق المباراة".

Estamos agilizando la entrada y salida de ambulancias al Estadio Cuscatlán.



Pedimos a la población apartarse y permitir el paso de las ambulancias. pic.twitter.com/gbmimFZuD5 — PNC El Salvador (@PNCSV) May 21, 2023

وأضافت: "يبلغ عدد القتلى في حادثة التدافع باستاد كوسكاتلان تسعة أشخاص. تم نقل عدد من المشجعين المصابين إلى المستشفيات المجاورة، على الأقل اثنان منهم في حالة حرجة".

من جهتها، قالت الرئاسة في بيان إن سبب الحادث كان بيع تذاكر مزورة، اذ يحاول المشجعون المخيبون للآمال الوصول بالقوة إلى المدرجات.

وذكرت صحف محلية عن شهود عيان أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المشجعين قبل وقوع الحادث المأساوي، مما تسبب في حدوث التدافع. (سبوتنيك)