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عربي-دولي

هزات الدنمارك الغامضة.. زلازل أم انفجارات أم مصدر ثالث؟

Lebanon 24
21-05-2023 | 02:30
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يكتنف الغموض السبب الفعلي وراء الهزات الأرضية التي شهدتها جزيرة بورنهولم الدنماركية، رغم مرور أسبوع عليها، وسط تضارب التفسيرات ما بين أنها ناجمة عن زلازل أم انفجارات، أم مصدر ثالث.

ووقعت سلسلة هزات أرضية، السبت 13 أيار، وصفت بالغامضة، في جزيرة بورنهولم الدنماركية الواقعة في بحر البلطيق، ويقطنها 40 ألف شخص.
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وافترض علماء الزلازل أنها نشأت من انفجارات خاضعة للسيطرة في بولندا، على بعد أكثر من 140 كيلومتر إلى الجنوب، وعن "موجات ضغط صوتي من مصدر غير معروف".

وخرجت هيئة المسح الجيولوجي للدنمارك وغرينلاند "جيوس"، وهي هيئة رسمية تراقب ما تحت الأرض، لتقول إن الهزات "لم تكن ناتجة عن الزلازل، لكن عن موجات ضغط من حدث في الغلاف الجوي"، غير أنها جاءت من "مصدر غير معروف".

وقالت "جيوس": إنه تم قياس الهزات الزلزالية بقوة 2.3 على مقياس ريختر، وتلقت أكثر من 60 إخبارية من مواطنين في بورنهولم.

عامل التمييز بين الزلازل والانفجارات
الدكتور نجيب أبو كركي أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في الجامعة الأردنية قال في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"  انه في ظل غياب التسجيلات قد لا يستطيع العلماء تقديم تفسير موثوق تماما.

وتابع:"ما يسمونه موجات ضغط صوتية هي على الأرجح أصوات انفجارات قد تنتج وتسجل أحيانا في محطات رصد الزلازل بالمناطق القريبة المناسبة، نتيجة اختراق طائرات لحاجز الصوت."

وأشار إلى ان  الموجات الزلزالية الناتجة عن الزلازل تكون على هيئة تتابع أمواج ضغط ثم خلخلة أو شد، بينما التفجيرات عموما سواء كيميائية أو نووية أو غيرها فتسجل على هيئة أمواج ضغط في كل الاتجاهات، وهذا من وسائل التمييز بين الموجات المسجلة والناتجة عن انفجارات وتلك الناتجة عن الزلازل الطبيعية.(سكاي نيوز)

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