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عربي-دولي

تصرف غريب لرئيس وزراء كندا يُعرضه لموجة من الانتقادات (فيديو)

Lebanon 24
21-05-2023 | 00:37
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اعتبر لورن غونتر معلق صحيفة Toronto Sun، ان رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يتصرف كمهرج عندما يسافر إلى الخارج.

جاء ذلك خلال تعليق غونتر على تصرف غريب من جانب رئيس الوزراء الكندي مع جين بيو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا.

وظهر في فيديو لهذا اللقاء، كيف قام رئيس الوزراء الكندي بمباعدة ساقيه بشكل كبير في محاولة للظهور بقامة أقصر والتساوي في الطول مع المسؤول الكوري الجنوبي، وهو ما تسبب بضحك جميع الحاضرين.
 
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وأضاف غونتر في تعليق: "متى سنتوقف عن السماح لرئيس وزرائنا المهرج بتمثيلنا على المسرح الدولي؟ في الوطن يتمتع جاستن ترودو بمقدرة ذهنية ضئيلة في أحسن الأحوال، ونراه يتحول إلى مهرج عندما يسافر إلى الخارج".

وشدد غونتر على أن "أخطاء" سياسة ترودو الخارجية، تطغى على ميوله لفضح بلاده في الخارج. ويرى الصحفي، أن رئيس وزراء كندا، دمر بسياسته الضعيفة والحمقاء كل الوزن المؤثر الذي كان للبلاد في السابق.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قام بزيارة لكوريا الجنوبية استغرقت ثلاثة أيام، قبل أن يسافر إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع.(روسيا اليوم)

    

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