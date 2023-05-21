"نحن أصحاب السيادة".. وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى بحراسة مشددة (فيديو)

اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية مشددة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه بن غفير وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى ممسكا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة.

المتطرف بن غفير يؤدي طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى #الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/1i2KhW7RZR — 𓂆 سماح🇵🇸 (@rxmqOLNZuERI3sf) May 21, 2023 Advertisement

واعتبر بن غفير الذي ينتمي للجناح المتشدد في حكومة نتنياهو، أن وجوده في المسجد الأقصى "أمر شرعي".

وقال: أنا سعيد جدا بدخولي المسجد الأقصى المكان الأكثر أهمية للشعب الإسرائيلي". وأضاف: "يجب أن أقول لأفراد الشرطة وحرس الحدود إنهم هنا يقومون بعمل عظيم، ونحن نثبت اليوم من هم أصحاب الأرض في القدس. كل تهديدات "حماس" لن تنجح، كوننا نحن أصحاب السيادة على القدس وعلى أرض إسرائيل كلها". وتابع: "أريد ان اذكر إخواننا في الجليل والنقب بأن الميزانية لدعمكم قريبة جدا والاستثمار فيهما أمر مهم. القدس هي روحنا والنقب والجليل قرة أعيننا". ويحذر المراقبون من ان تؤدي مثل هذه الزيارات إلى اشتعال الوضع المتوتر في المنطقة.

وسبق أن اقتحم بن غفير باحة المسجد الأقصى في كانون الثاني الماضي مع حراسة مشددة، وهو ما أثار موجة تنديد دولية واسعة. (سكاي نيوز)