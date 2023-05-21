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عربي-دولي

بسبب مشاكل في الإدراك.. بايدن غير قادر على أداء واجباته!

Lebanon 24
21-05-2023 | 02:37
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كشف روني جاكسون طبيب البيت الأبيض السابق أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، غير قادر على أداء واجباته الوظيفية بسبب مشاكل في الإدراك.


وأشار جاكسون وهو من الأعضاء الجمهوريين الحاليين في الكونغرس، إلى أنه يجب أن يجري حديث جدي وصريح حول هذا الموضوع مع الأطباء ومع أقارب بايدن.
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وقال إن بايدن وكذلك اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، ديان فينشتاين البالغة من العمر 90 عاما وجون فيترمان الذي تعرض لسكتة دماغية قبل فترة، قد يتسببوا بمتاعب كبيرة للولايات المتحدة.
وأضاف: "الحقيقة أنهم جميعا غير قادرين من الناحية الإدراكية على القيام بعملهم. الأمن القومي لبلدنا على المحك! إنهم بحاجة إلى الجلوس والتحدث بشكل جدي مع أطبائهم وعائلاتهم".


وفي وقت سابق، كتبت مجموعة من ممثلي الحزب الجمهوري رسالة إلى بايدن، تطالبه إما باجتياز اختبار حول قدراته العقلية أو رفض المشاركة في انتخابات عام 2024.
 
ووقف خلف هذه المبادرة جاكسون نفسه، ووقعها في المجموع 61 شخصا من الحزب الجمهوري.

وأشار أصحاب الرسالة، إلى أنه منذ أن أصبح بايدن رئيسا، تم إرسال ثلاث رسائل مع طلبات مماثلة، لكن البيت الأبيض تجاهلها بالكامل.

يبلغ عمر جو بايدن في الوقت الراهن 80 عاما، وهو أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ من حيث السن. (روسيا اليوم)
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