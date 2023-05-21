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عربي-دولي

قرار أميركي "عاجل" يشعل سباق التسلح.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
21-05-2023 | 02:41
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قد تغرق منطقة بحر الصين الجنوبي بـ"سباق تسليح" محموم كردة فعل على قرار أميركي بإرسال الأسلحة إلى تايوان بأسرع وقت، دون انتظار موافقة الكونغرس، وفق ما يرجح خبراء، خاصة بعد التحذير الصيني الحاد لواشنطن.
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ويعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن تفعيل أداة تشريعية استخدمها في دعم أوكرانيا، تسمح له بتمرير شحنات أسلحة إلى تايوان دون الرجوع إلى الكونغرس.

ما أداة سلطة السحب الرئاسي؟
تحدث وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، مؤخرا، أمام الكونغرس بأن بلاده ستقدم مزيدا من الأسلحة لتايوان من خلال سلطة السحب الرئاسي (PDA)، وهي أداة سمحت لإدارة بايدن بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا دون المرور بالكونغرس، وفق وكالة "رويترز".

هذه الأداة تستخدمها واشنطن في حالات الأزمات غير المتوقعة والطوارئ؛ لأنها تتيح لها تسليم مساعدات ومبيعات عسكرية بشكل سريع لأطراف خارجية.

في العام الماضي، استخدمتها الإدارة الأميركية في رسال أسلحة وأموال بقيمة 11 مليار دولار لأوكرانيا في الحرب الدائرة بين الأخيرة وروسيا.

منذ آب استخدمت واشنطن الأداة 37 مرة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، حيث يتم إرسالها بمجرد توقيع الرئيس على صفقات السلاح، وساعد هذا كييف في صنع نقاط تحول لصالحها في ميدان القتال.

لماذا استخدامها مع تايوان الآن؟
جاء في تقرير لصحيفة "أسيا تايمز"، إن واشنطن لجأت لذلك بعد تعطيل الكونغرس تسليم 66 مقاتلة F-16V في وقت قصير، وتأجيل تسليم الدفعة الأولى من الطائرات إلى الربع الثالث من عام 2024.

كما ستضمن الصفقة المرسلة بموجب هذا التشريع أيضا، على الأرجح، أسلحة دفاعية، مثل الصواريخ المحمولة على الكتف وهي أسلحة مضادة للدروع وتستخدم في عمليات الدفاع الجوي.

سباق تسليح

الخبير في الشؤون الصينية مازن حسن يصف الخطوة الأميركية في تعليقه لموقع "سكاي نيوز عربية" بأنها "استفزاز واضح وصريح للصين، ويخل بمبدأ الصين الواحدة التي تقول أميركا دائما إنها تؤيده".

ويُرجع حسن ذلك إلى أن هذا القانون ساعد أوكرانيا كثيرا في التصدي للجيش الروسي "فالأسلحة كانت تصل أوكرانيا بعد ساعات من إقرار بايدن، وهذا لم يكن سابقا".(سكاي نيوز)

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