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عربي-دولي

قمة هيروشيما.. لماذا استقل زيلينسكي طائرة رئاسية فرنسية؟

Lebanon 24
21-05-2023 | 03:46
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لدى وصوله إلى قمة مجموعة السبع المنعقدة بمدينة هيروشيما باليابان منذ يوم الجمعة الماضي، لقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استقبالا حاراً.

إلا أن العديد من الأسئلة أحاطت طريقة وصوله. فقد تساءل العديد من المراقبين عن السبب الذي دفع زيلينسكي إلى استقلال طائرة رئاسية فرنسية. إذ نقلته طائرة إيرباص A330 تابعة للقوات الجوية الفرنسية من الحدود البولندية إلى السعودية أولاً، حيث ألقى الجمعة كلمة أمام القمة العربية. ومن هناك انتقل إلى اليابان وحط في هيروشيما.
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لكن الجواب بسيط على ما يبدو، فقد أوضحت مصادر الإليزيه أن زيلينسكي هو الذي طلب ذلك.

أكثر الرؤساء معرفة به

في حين قبلت باريس طلبه لأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتبر نفسه قريبا جدا منه، بل أكثر الرؤساء معرفة به، من بين جميع رؤساء الدول والحكومات الموجودين في هيروشيما.

فماكرون استقبل زيلينسكي في الإليزيه حتى قبل انتخابه.. لذلك توجد علاقة ثقة بين الرجلين، وفق ما أفادت مصادر من الإليزيه لصحيفة "فيغارو" الفرنسية.

وفي نهاية القمة، سيغادر الرئيس الأوكراني أيضًا على متن الطائرة الفرنسية الرسمية عينها، دون الكشف عن خط العودة.

يشار إلى أن زيلينسكي واصل منذ وصوله أمس إلى هيروشيما عقد اجتماعات ثنائية عدة.

كما أعرب عن اعتقاده بأن السلام سيصبح "أقرب" بعد هذه القمة، وذلك بعد حصوله على دعم أميركي لتزويد بلاده بمقاتلات أميركية إف-16 تطالب بها بشدة حلفاءها الغربيين.(العربية)



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