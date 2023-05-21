Advertisement

شكلت مدينة باخموتت الواقعة شرق أوكرانيا ساحة لأعنف وأشرس المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية، منذ انطلاق الحرب في شباط من العام الماضي، ووصفت بـ "مفرمة اللحم".فقد تكبد الطرفان خسائر فادحة ومؤلمة، لاسيما على الصعيد البشري.وتركت المعارك الضارية البلدة التي وقعت أخيراً بأيدي الروس أثراً بعد عين، لكثرة الدمار والخراب.لكن لماذا تمسك الجانب الروسي بهذه المدينة، وما أهمية السيطرة عليها، علماً أن الجانب الأوكراني أكد أن المعارك مستمرة؟لا أهمية استراتيجية لها؟يجمع الخبراء والمحللون على أن لباخموت أهمية استراتيجية ضئيلة ومتواضعة، إلا أنها أضحت رمزاً معنوياً للطرفين.فبالنسبة لموسكو، كان من المهم بمكان أن تحقق تقدماً أو نصراً وإن كان متواضعاً، بعد أن أمضت قواتها أشهرا محاولة إسقاط المدينة دون جدوى، رغم أن الفضل الكبير على ما يبدو يعود إلى قوات فاغنر التي شكلت رأس حربة في ساحات القتال بباخموت.كما أن الروس يعتقدون أن السيطرة على باخموت قد تخولهم التقدم أكثر في دونيتسك، والسيطرة على هذه المنطقة الأوكرانية الشرقية.كذلك، يرون أن القبض على المدينة التي كان يقطنها 70 ألف نسمة وأضحت حاليا شبه خالية قد يشكل ضربة معنوية للقوات الأوكرانية، التي تستعد منذ أسابيع عدة إلى شن هجوم مضاد لاسيما شرقاً، ورسالة في الوقت عينه إلى الغرب مفادها أن موسكو ماضية في حربها، رغم كل الخسائر أو الدعم العسكري الجبار الذي أغدقه الغرب على كييف.ثمن باهظلكن هل تستحق تلك الأهداف كل الأثمان التي دفعت؟!فبعض التقديرات الغربية والاستخباراتية أشارت إلى مقتل ما بين 20 إلى 30 ألف روسي في باخموت ومحيطها فقط، علماً أن وزارة الدفاع الروسية تتحفظ عن ذكر خسائرها البشرية ونادراً ما تعلن عنها.يضاف إلى تلك الأرقام بطبيعة الحال الخسائر المادية على صعيد الأسلحة والعتاد، والكلفة العسكرية، لاسيما أن قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين كان ناشد مراراً خلال الأشهر الماضية هيئة الأركان الروسية مده بالدعم العسكري.كذلك، يطرح هذا التقدم الروسي بعد تعثر محبط منذ الصيف الماضي تحدياً جديداً، قد يتبلور في الساعات المقبلة، ألا وهو: من هو صاحب هذا النصر المتواضع.. فاغنر أم الجيش الروسي؟ خصوصا بعد أن اتهم بريغوجين جنود الجيش بالفرار من مواقعهم قرب باخموت، مؤكدا في الوقت نفسه أن رئاسة الأركان لم تمد رجاله بكميات كافية من الذخائر لإضعافه.كما كرر انتقاداته الشديدة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف، مؤكدا أن عدد القتلى في صفوف قواته ازداد بخمسة أضعاف "بسبب نزواتهما"، متوعداً بتحميلهما مسؤولية أفعالهما.(العربية)