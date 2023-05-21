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إقتصاد

ناطحات السحاب.. دولة واحدة تمتلك أكثر من نصفها!

Lebanon 24
21-05-2023 | 05:45
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لم تتبن أي دولة في العالم البناء الرأسي كما فعلت الصين، والتي باتت تستحوذ على أكثر من نصف ناطحات السحاب حول العالم، مع آفاق للمزيد من البنايات الشاهقة، والعجائب المعمارية

ووفقاً لبيانات من مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية (CTBUH)، فإن لدى الصين 12 مدينة من بين أكثر 25 مدينة حول العالم، بها معظم ناطحات السحاب والمباني الشاهقة.
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وجاءت "هونغ كونغ"، في صدارة الترتيب الذي نشره موقع "Visual Capitalist"، واطلعت عليه "العربية.نت"، لأفضل 25 مدينة حسب عدد ناطحات السحاب.

وتضم "هوغ كونغ" 657 ناطحة سحاب، بما في ذلك 6 يزيد ارتفاعها عن 300 متر، بينما احتلت "شنتشن"، المرتبة الثانية، و"قوانغتشو" المركز الخامس، وهما جزء من المدن الضخمة المزدهرة المعروفة باسم دلتا نهر اللؤلؤ، والتي تضم أكثر من 1500 ناطحة سحاب.
وتراجعت مدينة نيويورك، إلى المركز الثالث، والتي كانت عنواناً لناطحات السحاب تاريخياً، حيث تضم 421 ناطحة سحاب.

أرقام الصين
وبالنظر إلى هذه البيانات من منظور آخر، يوجد في الصين عدد من ناطحات السحاب في هذه القائمة أكثر من بقية العالم مجتمعاً.

وقد أدى التحضر السريع والنمو الاقتصادي في الصين ومشاريع البناء الطموحة إلى تغذية هذا الإنجاز المذهل. بالإضافة إلى سعي البلاد الدؤوب لتحقيق التنمية الرأسية، إلى جانب ازدهار عدد سكانها ومدنها المزدهرة. (العربية)    

المصدر: العربية

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