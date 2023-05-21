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وزير إسرائيلي متشدد يزور المسجد الأقصى ويؤكد "نحن أصحاب" القدس

Lebanon 24
21-05-2023 | 07:30
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 زار وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن جفير المسجد الأقصى اليوم الأحد حيث قال "نحن أصحاب" القدس، مما أثار إدانة فلسطينية وعربية بعد أشهر من التوتر المتصاعد.

جاء تصريحه خلال زيارة قام بها للحرم القدسي صباح يوم الأحد بعد أيام من وقوع مصادمات بين شبان يهود وفلسطينيين خلال مسيرة في البلدة القديمة.
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وعبر بن جفير عن سعادته بالزيارة وقال إنه "المكان الأهم لدى شعب إسرائيل".

وظهر بن غفير وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى، ممسكا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة، صباح الأحد. (سكاي نيوز)       
المصدر: سكاي نيوز عربية
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