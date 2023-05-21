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عربي-دولي

"غير مرحب بكم".. شاهدوا ما فعله محتجون عندما هبطت طائرة ركاب روسية في جورجيا

Lebanon 24
21-05-2023 | 09:30
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ندد متظاهرون في جورجيا باستئناف الرحلات الجوية المباشرة من روسيا إلى جمهورية الاتحاد السوفيتي السابق، ونظم عشرات الجورجيين مسيرة خارج مطار العاصمة يوم الجمعة حيث هبطت طائرة روسية هناك لأول مرة منذ عام 2019، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "غير مرحب بكم" وآخرون وصفوا روسيا بأنها "دولة إرهابية".
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واعتقلت السلطات عدة أشخاص ، وذكرت الإذاعة العامة في البلاد أن بعض المتظاهرين قطعوا طريقًا بالقرب من المطار. لمشاهدة الفيديو، يمكن الضغط هنا: 
المصدر: سي ان ان
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